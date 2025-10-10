Unigel tem pedido de recuperação judicial aprovado pela Justiça

A companhia vinha tentando negociar com credores que cobranças fossem suspensas até janeiro, quando sua fábrica de ácido sulfúrico deve entrar em operação e começar a gerar caixa, mas não obteve sucesso.

Nos últimos meses, a empresa havia priorizado o pagamento de serviços ligados às obras da planta, acumulando dívidas com fornecedores antigos - que tentaram cortar o suprimento de matérias-primas, inclusive de gás. Em agosto, havia conseguido uma liminar que suspendeu a execução de dívidas por dois meses.

Na mesa de negociação, a Unigel afirmava que poderia gerar caixa para sobreviver assim que a planta de ácido sulfúrico começasse a funcionar. O projeto, porém, foi anunciado em 2021 e seu cronograma foi alterado devido à crise da empresa.

Instalada em Camaçari (BA) a um custo total de US$ 135 milhões, a unidade deve ficar pronta em dezembro para passar a operar no mês seguinte. No último mês de maio, as obras restantes ainda demandavam US$ 36,8 milhões - a maior parte desse aporte estava previsto para os últimos três meses de 2025.

A fábrica está sendo construída com dinheiro gerado pela operação da empresa. No segundo trimestre deste ano, o fluxo de caixa das atividades operacionais da companhia foi negativo em R$ 77 milhões.

A Unigel atravessa uma crise desde 2023. À época, a alta do preço do gás tornou inviável a operação das plantas de amônia que a empresa havia arrendado da Petrobras. Essa área da companhia chegou a representar dois terços de seu Ebitda em 2022, quando o preço dos fertilizantes subiu de forma vertiginosa em função da guerra da Ucrânia, mas essa situação foi atípica. O contrato de arrendamento contava com o preço do gás estável apenas no primeiro ano. Após isso, com a alta da matéria-prima, a produção passou a significar perda de dinheiro.