A um mês da COP30, Gestoras se preparam com otimismo para conversas e (também) negócios

A X8 Investimentos, que está indo para um quarto fundo e 100% dedicado para empresas de impacto ligada à chamada "economia azul", também está animada para Belém. A gestora vai participar de alguns eventos, entre eles uma conversa educacional sobre a tese na Casa Vozes dos Oceanos, de seus sócios Pierre Schurmann e David Schurmann. "Há pouca gente olhando para a economia azul, então todos os gestores e players têm interesse em se conectar, se ajudar. A ideia para a COP é networking, além de conversar com investidores, pois fundraising é um processo constante, e conhecer novas oportunidades", afirma Carlos Miranda, sócio da X8 Investimentos.

E a oportunidade de conexão não se restringe às duas semanas em Belém. A GEF Capital, que a princípio não vai para a COP30, tem acompanhado a agenda de 2025 e acredita que eventos como o PRI in Person, da iniciativa PRI, e o Global Investors' Symposium, do Milken Institute, também podem ser proveitosos. "Esses eventos são mais direcionados para o mercado privado", explica Amanda El Ghossain, parte do time de investimento e captação (associate) da GEF Capital, acrescentando que a gestora tem se esforçado em participar desses momentos para oferecer conhecimento sobre investimentos climáticos no mercado local.

O fundo mais recente da GEF captou US$ 200 milhões e quase 70% do capital foi investido. Além disso, a gestora foi selecionada pelo Ministério da Fazendo como um dos projetos que farão parte da nova estratégia nacional de engajamento com o Fundo Verde do Clima. Conforme o anúncio, o fundo da GEF priorizará setores como energia, saneamento, mobilidade e alimentos & agricultura. "O Brasil pode ser protagonista dessa agenda", destaca El Ghossain.

Amadurecimento de oportunidades

O ano todo foi uma jornada de preparação e amadurecimento, avalia Sasson, da Lightrock, que observa as oportunidades de investimento climático cada vez mais "dentro do dinheiro", ou seja, financeiramente viáveis sem depender exclusivamente de subsídios ou incentivos. "Nosso foco está em negócios que conciliam a entrega de retornos em linha com o mercado e relevante impacto ambiental ou social. Não investimos em iniciativas que gerem apenas benefícios ambientais sem retorno financeiro, nem o contrário. Nos últimos anos, temos visto uma evolução importante: setores que antes pareciam menos investíveis agora apresentam modelos de negócio escaláveis", diz a executiva, citando ganho de tração em temas como economia circular, bioinsumos e soluções de descarbonização industrial.

Lupa no financiamento climático