OranjeBTC quer transformar cursinho Integraus em plataforma de educação em bitcoin

Após comprar o cursinho pré-vestibular Intergraus e fazer um IPO reverso, a OranjeBTC quer agora transformá-lo numa plataforma de educação financeira e sobre o padrão bitcoin, disseram ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) os executivos da empresa, Guilherme Gomes e Fernando Ulrich.

Segundo eles, as primeiras iniciativas devem acontecer ainda este ano, com a publicação de materiais e difusão de pesquisas acadêmicas sobre a criptomoeda.

A intenção é também usar materiais produzidos por Ulrich, conselheiro da empresa.