Plano de Negócios da Petrobras 2026-2030 vive dilema em ano eleitoral

"O primeiro pilar é que o Plano é autofinanciado, ou seja, você não precisa tomar a dívida para financiar o Plano. O segundo é não mexer no teto da dívida (US$ 75 bilhões). E o terceiro é não mexer na política de dividendos. Você vai ter que compensar essa geração de caixa menor por conta de um preço de petróleo mais baixo com outros fatores. Um fator positivo, que compensa parcialmente isso, é a produção que está crescendo", avalia um analista pedindo anonimato.

Petróleo a US$ 50

De alguma maneira, será necessário ajustar o novo plano, de acordo com o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (Cbie) Adriano Pires, que por pouco não foi presidente da estatal. Ele afirma que os mais otimistas preveem a commodity operando no ano que vem abaixo dos US$ 60 o barril - entre US$ 55 e US$ 58 -, enquanto os mais pessimistas já projetam barril de US$ 50. Apesar do plano da estatal ser quinquenal, por conta das eleições os olhos do mercado estarão voltados mais para 2026 do que para o fim da década.

"Está tendo uma oferta de petróleo maior que a demanda. A Rússia continua vendendo petróleo por causa da guerra, o Brasil está com a produção crescente, a Guiana está produzindo, o shale americano (petróleo não convencional) está produzindo, e o mundo não está crescendo", avalia Pires. "É preciso reduzir o preço (do petróleo) para voltar a ter o equilíbrio entre a oferta e a demanda", explica.

Ele prevê que no próximo ano, as petroleiras, de maneira geral, terão que ter muita disciplina de capital, e é possível ver novamente um movimento de fusões e aquisições, onde as empresas mais endividadas serão compradas. No caso da Petrobras, os acionistas podem ser prejudicados pela queda de receita, que pode reduzir dividendos, e devem ficar atentos por se tratar de um ano eleitoral.

"Não interessa quem está sentado na cadeira, mas a Petrobras é um instrumento importante para ajudar a ganhar a eleição. Mas usar a empresa em um momento de petróleo baixo, pode prejudicar os resultados", alerta. Por outro lado, destaca Pires, o preço baixo do petróleo pode ajudar o governo, à medida em que será possível reduzir o preço dos combustíveis em um ano eleitoral.