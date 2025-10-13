Abicom: Petrobras poderia reduzir gasolina em R$ 0,28 por litro e elevar diesel em R$ 0,10/l

A queda do preço do petróleo por conta do cessar-fogo em Gaza, na última sexta-feira, voltou a colocar o preço da gasolina no Brasil 10% acima da paridade de importação (PPI), apesar da redução de preços feita pela Refinaria de Mataripe, na Bahia, na semana passada.

Já a Petrobras, mantém o preço médio do combustível sem reajuste há 133 dias, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), que comemora 42 dias de janelas abertas para importação de gasolina.

O diesel mantém ligeira defasagem em relação ao mercado internacional, de 3% na média das refinarias brasileiras, puxada pelas refinarias da Petrobras, o que poderia levar a um aumento de R$ 0,10 por litro. No caso da gasolina, para atingir a paridade de importação (PPI) , o preço poderia ser reduzido em R$ 0,28 por litro, segundo a Abicom.