Banco BMG fará oferta de letras financeiras no valor de até R$ 300 milhões

O Banco BMG informou nesta segunda-feira, 13, que seu conselho de administração aprovou a realização da 7ª emissão pública de letras financeiras, sem garantia e sem cláusula de subordinação, em até duas séries, no valor total de até R$ 300 milhões.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o banco destaca que a oferta das letras financeiras será realizada sob o regime de melhores esforços de colocação, sob o regime de melhores esforços de colocação.