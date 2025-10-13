BC aprova nova capitalização de R$ 421 mi no Banco Master e aporte de R$ 419 mi no Will Bank
O Banco Central aprovou novo aumento de capital de instituições financeiras ligadas ao Banco Master, que somam R$ 840 milhões. No Banco Master Múltiplo foi aprovada capitalização de R$ 420 milhões. Também foi aprovada aporte de R$ 419 milhões na Will Financeira, do banco digital Will Bank, controlada pelo grupo.
No Master, o capital passou de R$ 1,167 bilhão para R$ 1,586 bilhão. Recentemente, o regulador barrou a venda de parte do banco para o Banco de Brasília (BRB).
No Will Bank, que está à venda pelo Master, o capital passou de R$ 370 milhões para R$ 789 milhões.
As autorizações para as duas capitalizações foram publicadas nesta segunda-feira, 13, pelo BC.
O Banco Master, que controla essas empresas, já fez dois aumentos de capital este ano, de R$ 1 bilhão cada.
A injeção de R$ 2 bilhões no banco era uma das exigências feitas pelo BRB para comprar ativos do Master.
