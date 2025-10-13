Bessent diz que acionará aliados sobre ações contra controle de exportações da China

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que já esteve em contato com países aliados e que se encontrará com eles nesta semana para discutir ações contra os controles de exportações da China sobre bens de terras raras. "Isto é a China contra o mundo", alegou, em entrevista à Fox Business na manhã desta segunda-feira, 13. "Espero suporte da Índia e de outros parceiros".

Bessent ponderou que Pequim parece estar "aberta à discussão" sobre questões comerciais, mas classificou a reimposição de controles de exportação como uma "ação provocativa" enquanto as negociações com os EUA continuam em andamento. "Não vamos tolerar restrições", pontuou, acrescentando que "a China não vai nos controlar o comandar".

O secretário do Tesouro reconheceu que os EUA reagiram de forma agressiva contra os controles de exportação chineses, mas disse que ainda espera se encontrar com seu homólogo chinês na Ásia, antes da reunião entre os presidentes americano, Donald Trump, e da China, Xi Jinping.