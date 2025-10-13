Bolsas da Europa fecham em alta, com tom mais ameno dos EUA em relação à China

As bolsas europeias fecharam em alta nesta segunda-feira, 13, recuperando-se parcialmente do tombo registrado no fim da semana passada. Investidores monitoram os desdobramentos das tensões entre EUA e China, após autoridades norte-americanas adotarem um tom mais conciliador e de diálogo com Pequim.

Em Londres, o FTSE 100 teve alta de 0,18%, a 9.444,71 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,55%, nos 24.375,28 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,07%, a 7.923,92 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve alta de 0,14%, a 42.106,28 pontos. Em Madri, o Ibex 35 ganhou 0,36%, a 15.542,04 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 subiu 0,65%, a 8.222,83 pontos. As cotações são preliminares.

As ações europeias foram impulsionadas sobretudo pelos setores de mineração (+1,94%) e tecnologia (+1,70%%) nesta segunda-feira. No domingo, o presidente norte-americano, Donald Trump, adotou tom mais conciliatório em relação à China e disse que "tudo ficará bem".