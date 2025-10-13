Bolsas da Europa se recuperam com menor preocupação sobre disputa tarifária EUA-China

Na sexta-feira (10), os índices acionários europeus caíram de forma generalizada, após o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçar elevar tarifas à China, em resposta ao endurecimento por Pequim de regras para exportação de terras raras. Horas depois, Trump disse que iria tarifar os produtos chineses em 100%.

Ontem, porém, Trump adotou tom mais conciliatório em relação à China e disse que "tudo ficará bem", abrindo o caminho para a recuperação dos mercados globais. Há pouco, os índices futuros das bolsas de Nova York apontavam ganhos de até quase 2%, depois de Wall Street amargar na última sexta as maiores quedas em um único dia desde abril.

No horário acima, os subíndices europeus de mineração e tecnologia se destacavam positivamente, com altas de 1,9% e 1,5%, respectivamente.

No âmbito político, investidores seguem atentos à situação da França. Na sexta, o presidente Emmanuel Macron renomeou Sébastien Lecornu como primeiro-ministro, apenas quatro dias depois de ele renunciar ao cargo por divergências sobre planos orçamentários. Ontem, Lecornu anunciou um novo gabinete, na tentativa de conter a turbulência política.

Às 6h55 (de Brasília), a Bolsa de Londres se mantinha estável, enquanto a de Paris subia 0,45% e a de Frankfurt avançava 0,52%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,57%, 0,46% e 0,19%.

