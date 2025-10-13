Bom humor externo e alívio em IPCA no Focus animam Ibovespa antes de agenda ganhar força

Segundo Silvio Campos Neto, economista sênior e sócio da Tendências Consultoria, o desempenho dos ativos reflete uma correção parcial após o estresse na sexta-feira. As bolsas norte-americanas fecharam em queda, influenciando o Ibovespa, e o dólar subiu para a faixa de R$ 5,50, contaminando os juros futuros.

"Aparam os excessos, mas não é algo garantido de que trará de volta o ambiente mais tranquilo das últimas semanas", avalia Campos Neto. Segundo o economista sênior da Tendências, o posicionamento de Trump serve para o mercado relembrar que a qualquer momento o republicano pode mudar de ideia. "É uma figura pouco previsível."

Entre as poucas divulgações desta segunda-feira, está a pesquisa Focus, com novo alívio em algumas estimativas para a inflação brasileira. Ao longo da semana, sairão dados de atividade no Brasil, como vendas no varejo, volume de serviços e IBC-Br.

No exterior, serão informados o Livro Bege nos EUA e dados da inflação chinesa. Além disso tem as reuniões anuais de Primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial. O encontro começa nesta segunda-feira e segue até sábado, em Washington. Ainda tem início a temporada de balanço do terceiro trimestre de empresas norte-americanas. Ao mesmo tempo, os mercados monitoram o cessar-fogo em Gaza e a liberação de reféns.

Depois de o presidente norte-americano ter anunciado uma tarifa de 100% à China, ontem foi moderado em suas palavras. Trump afirmou que os EUA "querem ajudar a China, não prejudicá-la", alegando que o presidente chinês, Xi Jinping, "apenas teve um momento ruim" ao impor restrições à exportação de terras raras. A China promete adotar medidas de retaliação se os Estados Unidos mantiverem as ameaças.

Os investidores também continuam à espera de uma definição das medidas de compensação fiscal após a derrubada da MP, que trazia alternativas ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Também acompanham os desdobramentos das negociações de tarifas entre o Brasil e EUA.