Confiança do empresário industrial cresce, mas setor tem 10 meses de pessimismo, diz CNI

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) subiu um ponto em outubro, para 47,2 pontos. Com isso, os empresários do setor completaram 10 meses de pessimismo, segundo levantamento divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta segunda-feira, 13.

A pesquisa é realizada mensalmente. Para esta edição, foram consultadas 1.164 empresas (458 de pequeno porte; 444 de médio porte; e 262 de grande porte), entre os dias 1º e 7 de outubro.

Segundo o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, ainda é cedo para apontar reversão do quadro de falta de confiança.