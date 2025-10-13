Dirigente do Fed comenta payroll e vê taxa de equilíbrio inferior a 75 mil vagas por mês

A presidente do Federal Reserve (Fed) da Filadélfia, Anna Paulson, declarou nesta segunda-feira, 13, que, à respeito do payroll não divulgado devido à paralisação do governo dos EUA, sua suspeita é de que a taxa de equilíbrio seja inferior a 75 mil vagas por mês.

Em discurso na Associação Nacional de Negócios Econômicos (Nabe, na sigla em inglês), a dirigente afirmou que o Fed tem ótimas fontes de dados mesmo com o shutdown e que a oferta de trabalho e demanda por trabalhadores está diminuindo aproximadamente no mesmo ritmo.

Paulson não vê o tipo de condições de demanda que transformariam uma série de choques de oferta em inflação persistente, mas ponderou que, se os preços mostrarem um aumento repentino, o Fed terá que reagir.