Fechamento do mercado financeiro

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,78%
Pontos: 141.783,36
Máxima de +1,15% : 142.303 pontos
Mínima estável: 140.682 pontos
Volume: R$ 14,67 bilhões
Variação em 2025: 17,87%
Variação no mês: -3,05%
Dow Jones: +1,29%
Pontos: 46.067,58
Nasdaq: +2,21%
Pontos: 22.694,61
Ibovespa Futuro: +0,9%
Pontos: 141.635
Máxima (pontos): 142.450
Mínima (pontos): 141.270
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 37,16
Variação: +0,05%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,21
Variação: +0,9%
Bradesco PN
Preço: R$ 16,88
Variação: +0,18%
Ambev ON
Preço: R$ 11,80
Variação: -0,08%
Petrobras ON
Preço: R$ 32,19
Variação: +0,88%
Vale ON
Preço: R$ 59,74
Variação: +1,48%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Vale ON
Preço: R$ 59,74
Variação: +1,48%
Itausa PN
Preço: R$ 10,97
Variação: +0,18%
Global 40
Cotação: 731,009 centavos de dólar
Variação: +0,47%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4618
Venda: R$ 5,4623
Variação: -0,75%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,56
Venda: R$ 5,66
Variação: +1,38%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,4623
Venda: R$ 5,4629
Variação: +0,34%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5400
Venda: R$ 5,6330
Variação: +1,37%
- Dólar Futuro (novembro)
Cotação: R$ 5,4850
Variação: -1,22%
- Euro
Compra: US$ 1,1571 (às 18h31)
Venda: US$ 1,1573 (às 18h31)
Variação: -0,4%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3170
Venda: R$ 6,3180
Variação: -1,16%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,5400
Venda: R$ 6,6550
Variação: +2,05%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.133,00 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +3,3%
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.