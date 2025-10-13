FUP: gastos da Petrobras no Amapá superam R$ 1 bi e contrato da sonda vence dia 21

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) alertou nesta segunda-feira, 13, para os custos crescentes que os atrasos no licenciamento ambiental vêm impondo à Petrobras com a demora da liberação da exploração do bloco FZA-M-59, na bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira, no litoral do Amapá.

Após a realização de uma Avaliação Pré-Operacional, em setembro, a expectativa era de que a licença para perfurar o primeiro poço de uma série de oito na região fosse concedida no início de outubro. O contrato de aluguel da sonda de perfuração ODN II, firmado pela Petrobras com a Foresea vence no próximo dia 21, destaca a FUP. Pelo contrato atual, a estatal paga R$ 4 milhões por dia pela sonda.

Desde 2022, quando a estatal assumiu a operação do bloco, já foram gastos mais de R$ 1 bilhão, somente com atividades relacionadas ao licenciamento ambiental, sendo R$ 543 milhões com aluguel da sonda de perfuração, R$ 327 milhões com embarcações e R$ 142 milhões com serviços aéreos, informou a entidade sindical.