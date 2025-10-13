JPMorgan lança plano de US$ 1,5 trilhão para impulsionar indústrias estratégicas dos EUA

O JPMorgan Chase anunciou nesta segunda-feira, 13, a Security and Resiliency Initiative, um plano de US$ 1,5 trilhão para os próximos dez anos voltado a "facilitar, financiar e investir em indústrias críticas para a segurança e a resiliência econômica nacional". Segundo comunicado do banco, a iniciativa prevê investimentos diretos de até US$ 10 bilhões em participações acionárias e capital de risco, com foco em empresas dos Estados Unidos que busquem "impulsionar o crescimento, estimular a inovação e acelerar a manufatura estratégica".

De acordo com o presidente e CEO Jamie Dimon, "tornou-se dolorosamente claro que os Estados Unidos se tornaram excessivamente dependentes de fontes não confiáveis de minerais críticos, produtos e manufatura".

Ele afirmou que a segurança do país depende da força e da resiliência da economia americana, e defendeu mais velocidade e investimento, além da remoção de "obstáculos como regulamentações excessivas, atrasos burocráticos e paralisia partidária".