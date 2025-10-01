Justiça livra União de pagar R$ 16 bilhões em ação sobre debêntures da Eletrobras

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) livrou a União de pagar uma indenização de cerca de R$ 16 bilhões a um fundo de investimentos que alegava diferenças de remuneração em debêntures da Eletrobras. A União figurou na ação como assistente da empresa. A decisão, proferida na última terça-feira, 7, negou ação movida pelo fundo de investimentos Eagle Equity Funds. O fundo ainda pode recorrer.

No processo ajuizado em 2013, o fundo alegava que não foi corretamente remunerado pelo empréstimo compulsório sobre energia elétrica realizado pela Eletrobras. A política de empréstimos foi instituída na década de 60 para financiar a expansão do setor elétrico, e os valores foram pagos pelos consumidores até 1993. A forma de devolução e a correção monetária, entre outros pontos, passaram a ser judicializados.

A devolução aos contribuintes foi feita por meio da conversão dos valores em ações da Eletrobras, o que deu origem às debêntures questionadas neste caso. Para a 6ª Turma Especializada do TRF2, o suposto direito a diferenças na remuneração do fundo já prescreveu em 1997.