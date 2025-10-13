Nobel de Economia vai para trio que explicou o crescimento econômico impulsionado pela inovação

Aghion e Howitt também estudaram os mecanismos por trás do crescimento sustentado, inclusive em um artigo de 1992 no qual construíram um modelo matemático para o que é chamado de "destruição criativa": quando um produto novo e melhor entra no mercado, as empresas que vendem os produtos mais antigos saem perdendo.

"O trabalho dos laureados mostra que o crescimento econômico não pode ser dado como certo. Devemos manter os mecanismos que sustentam a destruição criativa, para não cairmos novamente na estagnação", disse Hassler, presidente do Comitê do Prêmio em Ciências Econômicas.

O prêmio do ano passado foi concedido a três economistas - Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson - que estudaram por que alguns países são ricos e outros pobres e documentaram que sociedades mais livres e abertas têm mais chances de prosperar.

O prêmio de economia é formalmente conhecido como Prêmio do Banco da Suécia em Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel. O Banco Central o criou em 1968 como uma homenagem a Nobel, empresário e químico sueco do século 19 que inventou a dinamite e criou os cinco prêmios Nobel.

Desde então, ele foi concedido 56 vezes a um total de 96 laureados. Apenas três dos vencedores foram mulheres.

Nobel da Economia