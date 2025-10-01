Petrobras pretende retomar produção de FPSO Angra dos Reis no campo de Tupi

A Petrobras informou que pretende retomar nos próximos dias a operação da plataforma FPSO Angra dos Reis, com capacidade para produzir 50 mil barris diários de petróleo (bpd), e que está instalada no campo de Tupi, no pré-sal da bacia de Santos. A unidade foi paralisada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) por questões de segurança.

"Após concluir as ações solicitadas pela ANP, a Petrobras segue trabalhando para finalizar o processo de retorno seguro da unidade o mais rápido possível e, a depender de condições climáticas, será possível o retorno da produção nos próximos dias", disse em nota.

A estatal e os parceiros do campo prorrogaram, em janeiro deste ano, o contrato da unidade até 2030. Além da Petrobras, que detém 67% da produção, o consórcio de Tupi tem Shell, com 23%; Petrogal, com 9%; e PPSA, com 0,551%.