Petrobras: Supercomputador Harpia entra em ação e eleva em 60% capacidade computacional

A Petrobras colocou em operação o supercomputador Harpia, o maior de um pacote de cinco supercomputadores que custaram R$ 500 milhões à estatal. Equivalente a 10 milhões de celulares ou 200 mil notebooks, apenas o Harpia custou R$ 435 milhões e, junto com os outros, vai aumentar em mais de 60% a capacidade computacional da empresa.

Sozinho, o Harpia será responsável por aposentar antigos supercomputadores de alta performance (HPCs, na sigla em inglês) da companhia, como Fênix, Atlas e Dragão, que serão desligados, em um processo normal na indústria cibernética.

Segundo a Petrobras, os novos computadores contribuirão para que a companhia mantenha a liderança em capacidade de processamento na América Latina. A Petrobras foi campeã da América Latina, nos últimos cinco anos, do ranking Top500.org, que avalia os maiores supercomputadores do mundo.