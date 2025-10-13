Renegociação de dívidas pelo Desenrola Rural alcança R$ 11,971 bilhões

O Desenrola Rural, programa de regularização de dívidas da agricultura familiar, alcançou R$ 11,971 bilhões em dívidas renegociadas, conforme balanço do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA). A cifra inclui renegociações realizadas de 24 de fevereiro, início do programa, a 24 de setembro. Ao todo, 282.264 produtores renegociaram débitos envolvendo 529.706 operações.

A maior parte das renegociações é relacionada a empréstimos inscritos na Dívida Ativa da União. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) renegociou R$ 9,138 bilhões em dívidas no âmbito do Desenrola Rural. Ao todo, 185.204 inscrições de produtores rurais foram regularizados na Dívida Ativa da União, em 407.218 acordos.

O Desenrola Rural permite também a renegociação de dívidas contabilizadas em prejuízo pelos fundos constitucionais (FNE, FNO e FCO) e empréstimos referentes ao crédito instalação contratadas por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário, do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) ou por indígenas e quilombolas. Financiamentos com mais de 180 dias de atraso em operações Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) contratadas via instituições financeiras autorizadas a operar crédito rural estão sujeitas à renegociação.