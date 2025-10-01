Rio Tinto registra pouca variação em remessas de minério de ferro no 3T2025

A Rio Tinto informou que as remessas de minério de ferro das operações na região de Pilbara, na Austrália, tiveram pouca variação no terceiro trimestre em relação ao ano anterior, em relatório de produção divulgado nesta segunda-feira. A companhia disse que deve produzir mais bauxita em 2025 do que o previsto anteriormente, após um segundo recorde consecutivo de produção trimestral.

A mineradora disse que embarcou 84,3 milhões de toneladas métricas de minério de ferro durante os três meses até setembro, marginalmente menor do que as 84,5 milhões de toneladas embarcadas no mesmo período do ano passado. A empresa afirmou que continua a esperar que as remessas anuais fiquem na extremidade inferior de sua orientação de 323 milhões a 338 milhões de toneladas, após os impactos dos ciclones no primeiro trimestre do ano.

No negócio de bauxita, a Rio Tinto revisou sua orientação de produção anual para cima, para entre 59 milhões e 61 milhões de toneladas. A mineradora havia previsto anteriormente uma produção de 57 milhões a 59 milhões de toneladas este ano. A atualização é "impulsionada pela excelência operacional em nosso negócio de bauxita, especialmente em Amrun", disse a empresa.