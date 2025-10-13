Shutdown esconde queda do déficit sob Trump e ameaça resiliência da economia, diz Bessent

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, voltou a afirmar, em entrevista à Fox Business, na manhã desta segunda-feira, 13, que a paralisação das atividades do governo federal está "escondendo" a queda do déficit fiscal e já começa a ameaçar a economia.

Bessent culpou os democratas pela persistência da paralisação, também conhecida como "shutdown", que chegou nesta segunda ao seu 13º dia. "Os americanos estão sendo reféns do senador Chuck Shumer e dos democratas. Se fosse um shutdown republicano, já seria um escândalo", alegou.

Segundo o secretário, a paralisação do governo e a ausência de pagamentos para funcionários públicos já está começando a afetar a vida da população e, por consequência, a economia dos EUA.