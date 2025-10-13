Tesouro publica portaria do 3º leilão do Eco Invest

O Tesouro Nacional publicou portaria com as diretrizes para o 3º leilão do Eco Invest, voltado à atração de investimentos externos em participação societária (equity), com foco em inovação e sustentabilidade. O texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

O fechamento do certame foi marcado para 19 de novembro. Os recursos do programa serão destinados às instituições financeiras para estruturar mecanismos de mitigação de risco cambial e de risco de performance dos projetos.

Assim como nos leilões anteriores, os bancos deverão assumir o compromisso de alavancar capital privado, definindo quanto de investimento em equity será mobilizado para os fundos e projetos apoiados.