AIE prevê superávit maior de petróleo e alta iminente nos estoques globais

Os mercados globais de petróleo estão enfrentando um excedente ainda maior do que o previsto anteriormente, com os estoques globais prestes a aumentar à medida que grandes remessas de petróleo bruto chegam aos principais centros, segundo a Agência Internacional de Energia (AIE).

Em relatório mensal divulgado nesta terça-feira, a AIE prevê que a oferta mundial de petróleo terá expansão de 3 milhões de barris por dia (bpd) em 2025 e de 2,4 milhões de bpd no próximo ano. As projeções anteriores eram de altas de 2,7 milhões de bpd neste ano e de 2,1 milhões de bpd em 2026.

"O mercado de petróleo está em superávit desde o início do ano, mas os aumentos de estoque têm se concentrado até agora em petróleo bruto na China e líquidos de gás nos EUA", disse a AIE.