Boeing entrega 55 aeronaves em setembro, maior número para o mês desde 2018

A Boeing entrou 55 aeronaves comerciais em setembro. Esse é o maior número registrado para o mês desde 2018. No acumulado do ano, o crescimento foi de 50%.

Dentre as entregas, estão 40 aeronaves da família 737 MAX - sendo quatro delas para companhias aéreas da América Latina (uma para a GOL Linhas Aéreas e três para a Copa Airlines, do Panamá).

A Boeing entregou, entre janeiro e setembro de 2025, um total de 440 aeronaves a companhias aéreas, empresas de leasing e ao governo dos Estados Unidos.