Bolsas da Ásia fecham em baixa, com incertezas sobre relação comercial EUA-China

Na China continental, o Xangai Composto teve perda relativamente moderada, de 0,62%, a 3.865,23 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto apresentou queda bem mais expressiva, de 1,91%, a 2.439,83 pontos.

No fim de semana, Trump adotou tom mais ameno em relação à China e disse que "tudo ficaria bem", dias após ameaçar tarifar os produtos chineses em 100%, em resposta ao endurecimento por Pequim de regras para exportação de terras raras.

De qualquer forma, a situação das negociações comerciais entre as duas maiores economias do mundo continua incerta, embora Trump tenha dito que poderá se encontrar com o presidente chinês, Xi Jinping, ainda este mês, às margens de uma cúpula regional.

Na Oceania, a bolsa australiana contrariou o tom negativo da Ásia, e o S&P/ASX 200 avançou 0,19% em Sydney, a 8.889,40 pontos.

