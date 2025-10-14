Bolsas da Europa fecham sem direção única com tensão EUA-China e setor de luxo pressionado

As bolsas europeias fecharam sem direção única nesta terça-feira, 14, com as tensões comerciais entre EUA e China voltando a impor cautela nos mercados. Além disso, o setor de luxo europeu ficou pressionado após a Comissão Europeia multar diversas grifes por práticas anticoncorrenciais.

Em Frankfurt, o DAX recuou 0,64%, aos 24231,88 pontos, acompanhado pelo CAC 40, de Paris, que perdeu 0,18%, aos 7919,62 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve baixa de 0,22%, a 42075,66 pontos. No sentido oposto, o FTSE 100, de Londres, fechou em alta de 0,10%, a 9452,77 pontos, em Madri, o Ibex 35 avançou 0,29%, a 15583,51 pontos e, em Lisboa, o PSI 20 subiu 0,02%, a 8228,32 pontos. As cotações são preliminares.

As tensões comerciais entre os EUA e a China sobre terras raras estão afetando as ações europeias, diz Daniela Hathorn, da Capital.com. "Uma mistura de cautela e esperança está mantendo a volatilidade contida, mas a ruptura pode ir para qualquer lado à medida que novas manchetes moldam a narrativa nos mercados", acrescenta.