Bolsas da Europa operam em baixa, com retomada de temores sobre comércio EUA-China

No fim de semana, Trump adotou tom mais ameno em relação à China e disse que "tudo ficaria bem", dias após ameaçar tarifar os produtos chineses em 100%, em resposta ao endurecimento por Pequim de regras para exportação de terras raras.

De qualquer forma, a situação das negociações comerciais entre as duas maiores economias do mundo continua incerta, embora Trump tenha dito que poderá se encontrar com o presidente chinês, Xi Jinping, ainda este mês, às margens de uma cúpula regional.

Entre ações individuais, a da Michelin tombava 8,4% em Paris no horário acima, após a fabricante francesa de pneus cortar seu guidance para o ano, diante do agravamento das condições de mercado, incluindo o impacto das tarifas do governo Trump, e de uma forte queda nas vendas da América do Norte.

No âmbito macroeconômico, o índice alemão ZEW de expectativas econômicas subiu para 39,3 em outubro, mas ficou abaixo do esperado, enquanto a taxa de desemprego do Reino Unido aumentou para 4,8% nos três meses até agosto, pesando na libra.

Às 6h40 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,12%, a de Paris recuava 0,74% e a de Frankfurt cedia 0,92%. As de Milão e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas perdas de 0,90% e 0,20%. Na contramão, a de Madri ensaiava tímida recuperação, com alta marginal de 0,04%.

