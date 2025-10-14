Bolsas de Nova York fecham sem sinal único, com falas de Powell e tensão EUA-China

Ações de empresas mineradoras de terras raras como a MP Materials (3,78%) e Ramaco Resources(4,06%) continuaram subindo.

O discurso de Powell não alterou as expectativas do mercado de mais cortes de juros neste ano. Analistas apontam que mesmo a falta de dados causada pelo shutdown do governo dos EUA não deve impedir novas reduções de juros. A dirigente Michelle Bowman, também discursou hoje e contribuiu com essa perspectiva ao defender dois cortes de juros neste ano.

À tarde, uma nova ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, à China tirou fôlego do mercado acionário norte-americano.

A publicação do balanço trimestral dos principais bancos norte-americanos movimentou ações do Blackrock (+3,39%), Citigroup (+3,89%), Wells Fargo (+7,15%), JPMorgan (-1,91%) e Goldman Sachs (-2,04%), que registraram resultados acima do esperado. Além disso, a Walmart subiu 4,98%, atingindo recorde, após o anúncio de parceria com a OpenAI que vai permitir que clientes usem o ChatGPT para fazer compras.

A Navitas Semiconductor pulou 26,08% após dizer que está fazendo progresso na produção de chips de energia para a Nvidia. Já a AMD subiu 0,77% após a Oracle anunciar que vai usar 50 mil chips da empresa a partir do terceiro trimestre de 2026.

*Com informações de Dow Jones Newswires