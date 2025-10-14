China pede que EUA corrijam erros e resolvam questões por meio de diálogo

Um porta-voz do Ministério do Comércio da China pediu que os EUA corrijam seus erros, cheguem a um acordo com Pequim e resolvam questões de "interesse mútuo" por meio de diálogo e consultas igualitárias, em coletiva de imprensa nesta terça-feira, 14.

Segundo o representante chinês, as tarifas de Washington não apenas impactarão a estabilidade da cadeia de suprimentos global e aumentarão significativamente os custos do comércio internacional, como também aumentarão a inflação doméstica, prejudicarão a competitividade dos portos e o emprego nos EUA e minarão a segurança e a resiliência da cadeia de suprimentos americana.

O porta-voz também sinalizou que a própria indústria norte-americana tem se oposto amplamente às medidas dos EUA, demonstrando que a abordagem dos EUA prejudica os outros e a si mesmo, e "não é propícia ao desenvolvimento de sua indústria de construção naval".