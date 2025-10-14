CPI da Alemanha (final) sobe 2,4% na comparação anual de setembro, em linha com a previsão

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Alemanha subiu 2,4% em setembro, acelerando em relação ao avanço de 2,2% observado em agosto, segundo dados finais divulgados nesta terça-feira, 14, pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país.

O resultado confirmou o dado preliminar e veio em linha com a projeção de analistas consultados pela FactSet.

Na comparação mensal, o CPI alemão avançou 0,2% em setembro, também confirmando o resultado preliminar e em linha com a estimativa do mercado. Em agosto, o índice havia subido 0,1%.