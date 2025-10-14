Deputados poderiam pelo menos ter votado revisão de gasto primário da MP 1.303, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (14) que os deputados poderiam ter aprovado ao menos as medidas que revisavam gastos primários na Medida Provisória alternativa à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Ele participa de audiência pública sobre o projeto de lei que isenta do imposto de renda quem ganha até R$ 5 mil por mês, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

"Poderiam ter, pelo menos, votado a revisão de gasto primário, que constava da medida provisória 1.303, constava medidas corretivas dos cadastros, por exemplo, do seguro defeso", declarou.

Segundo o ministro, o governo ainda precisaria enfrentar temas como o dos supersalários, aposentadoria dos militares e fundos.