Dólar sobe por cautela com EUA e China em meio a Serviços resilientes

O dólar opera em alta no mercado à vista na manhã desta terça-feira, 14, após recuar na véspera, e influencia um viés positivo na curva de juros futuros, embora o recuo dos rendimentos dos Treasuries na volta do feriado americano cerceie o movimento.

Predomina um sentimento de cautela diante da indefinição nas negociações comerciais e de tarifas entre Estados Unidos e China, após a medida de Pequim na semana passada para expandir os controles sobre os minerais críticos. Embora o presidente americano, Donald Trump, tenha acenado com uma postura mais disposta ao diálogo, os investidores ainda aguardam sinais concretos do que irá acontecer no curto prazo.

No Brasil, dados de atividade resilientes, como o volume de serviços prestados no País em agosto, sugerem rigidez da taxa Selic em 15% por longo período, beneficiando a atratividade do carry trade do Brasil, embora fatores fiscais internos venham limitando o interesse do capital estrangeiro.