Enel SP só vai renovar contrato se cumprir todas as exigências, diz ministro de Minas e Energia

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta terça-feira, 14, que a Enel São Paulo só renovará o contrato de concessão se forem cumpridas todas as exigências técnicas e regulatórias. O processo precisa do aval da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para posterior decisão do Ministério de Minas e Energia (MME).

O ministro tem reiterado que em todos os casos de renovação, no atual ciclo, serão necessários "investimentos robustos" para a melhoria da qualidade de serviço. No caso da Enel SP, a situação foi judicializada.

Na semana passada, a Justiça Federal de São Paulo determinou a suspensão do processo administrativo sobre a prorrogação antecipada do contrato de concessão da Enel SP, em andamento na Aneel, até a decisão definitiva sobre outro processo analisado pelo órgão regulador.