FMI eleva projeção de crescimento do PIB global em 2025 para 3,2% e mantém de 2026 em 3,1%

O Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) global de 2025, de 3,0% para 3,2%, segundo relatório de outubro de perspectivas e políticas globais publicado nesta terça-feira, 14. A projeção de desaceleração em 2026 foi mantida em 3,1%.

A organização menciona que a leve melhora nas perspectivas, em comparação ao documento publicado em julho, reflete a adaptação gradual às tensões comerciais. O FMI, porém, destaca que as revisões ainda estão abaixo da média registrada antes da pandemia de covid-19, de 3,7%.

"A economia global demonstrou resiliência aos choques da política comercial, inclusive porque esses choques se materializaram em menor escala do que o esperado no início, mas o impacto das mudanças nas políticas está se tornando visível em dados mais recentes", pondera o relatório.