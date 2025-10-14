FMI melhora projeção para o PIB do Brasil em 2025, mas corta a de 2026 por tarifaço dos EUA

"Para o Brasil, a projeção para 2025 foi revisada para cima, mas a de 2026 foi revisada para baixo, em parte devido à maior taxa tarifária sobre as exportações do País para os Estados Unidos", justifica o FMI, no documento.

O Fundo diz ainda que sinais de moderação estão aparecendo na economia brasileira em meio a políticas monetárias e fiscais restritivas. Apesar de o FMI ter elevado a projeção para o PIB do Brasil em 2025, o País deve crescer abaixo do ritmo projetado para mercados emergentes e em desenvolvimento, cuja projeção do FMI aponta expansão de 4,2% neste ano e 4,0% no próximo.

Na América Latina e Caribe, porém, o Brasil deve puxar a expansão da região, estimada em 2,4% em 2025 e em 2026.

Inflação

Por outro lado, o FMI elevou suas projeções para a inflação ao consumidor no Brasil, medida pelo IPCA. No cenário traçado pelo Fundo, o indicador deve acelerar para 5,2% neste ano contra 4,4% no exercício anterior. Em 2026, contudo, o IPCA deve desacelerar para 4,0%, conforme o organismo.

Segundo o Fundo, a previsão para o comportamento da inflação brasileira reflete a estabilização das expectativas acima da meta do Banco Central (BC) diante dos desafios no campo fiscal. O FMI destaca, porém, que se espera que o alívio da recente apreciação da moeda chegue entre o fim de 2025 e em 2026 como um ponto positivo.