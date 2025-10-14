Goldman Sachs supera em lucro e receita no 3º trimestre

O Goldman Sachs teve lucro líquido de US$ 4,10 bilhões no terceiro trimestre de 2025, um avanço de 37% ante igual período do ano passado, conforme balanço divulgado nesta terça-feira, 14. O lucro diluído por ação do banco americano no período foi de US$ 12,25, bem acima da expectativa de analistas da FactSet, de US$ 11,00.

A receita líquida total teve alta anual de 20% no trimestre, a US$ 15,18 bilhões, também superando consenso da FactSet, de US$ 14,12 bilhões. Já a provisão para perdas de crédito caiu para US$ 339 milhões no período, de US$ 397 milhões um ano antes.

Em nota, o CEO do Goldman, David Solomon, disse que os resultados do trimestre refletem "a solidez da carteira de clientes e o foco na execução das prioridades estratégicas" em um ambiente de mercado melhorado.