Ibama tratará de pendências sobre licença de Bloco na Margem Equatorial com Petrobras no dia 16

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) vai discutir às 14 horas da próxima quinta-feira, 16, com representantes da Petrobras, a identificação de "pendências e incertezas" no trâmite do processo de licenciamento do Bloco FZA-M-59, na Margem Equatorial. Foram solicitados novos ajustes no Plano de Emergência Individual (PEI) e Plano de Proteção à Fauna (PPF), apresentados pela companhia.

As informações estão em um parecer da área técnica do órgão e um ofício enviado à Petrobras na manhã desta terça-feira, 14.

Após sanados os pontos de atenção elencados no parecer técnico, haverá o andamento das etapas finais para emissão da licença para o empreendimento, que é dada como certa por membros do governo.