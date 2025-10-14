Inflação na Argentina sobe 2,1% na taxa mensal e desacelera a 31,8% na anual em setembro

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Argentina teve alta de 2,1% em setembro ante agosto, informou o Instituto Nacional de Estatística e Censo (Indec). O índice havia apresentado alta de 1,9% em agosto no comparativo mensal.

Na variação anual, a inflação no país foi de 31,8% em setembro, o que representa uma desaceleração ante os 33,6% registrados em agosto.

Na variação acumulada do ano até setembro, a inflação da Argentina ficou em 22%.