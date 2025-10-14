Assine UOL
Economia

Juros futuros avançam com dólar em dia de aversão ao risco no exterior

São Paulo

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operam em alta na manhã desta terça-feira, 14, em sintonia com o fortalecimento do dólar, em dia de aversão ao risco no exterior, por conta da tensão comercial entre Estados Unidos e China. No Brasil, os investidores assimilam os dados da pesquisa de serviços, que em agosto mostrou alta de 0,1%, superando a mediana das estimativas, que apontavam para estabilidade no período.

Os investidores também aguardam a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que fala em sessão no Senado sobre a proposta de isenção do Imposto de Renda.

No exterior, o destaque ficará por conta do discurso que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, fará à tarde, sobre política monetária e perspectivas econômicas. Às 9h55, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2027 tinha taxa de 14,020%, ante 14,005% do ajuste de segunda-feira. O DI para janeiro de 2029 projetava 13,450%, contra 13,391% do ajuste anterior. E a taxa do DI para janeiro de 2030 estava em 13,610%, de 13,539% da véspera.

