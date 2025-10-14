Mesmo com preço em alta, etanol é mais vantajoso que gasolina em outubro, aponta IPTL

Nas análises regionais do mesmo período, o IPTL registrou que a maioria das regiões acompanhou a tendência nacional de alta para os dois combustíveis nesta primeira quinzena de outubro. A exceção foi a região Nordeste, que registrou estabilidade para o etanol, mantendo o preço médio de R$ 4,94 registrado na primeira quinzena de setembro.

O Centro-Oeste se destacou ao registrar as maiores altas do período para ambos os combustíveis: de 3,92% para o etanol (R$ 4,51) e de 2,04% para a gasolina (R$ 6,49).

As maiores médias seguiram sendo registradas no Norte. Na região, o etanol foi vendido a preço médio de R$ 5,21, alta de 0,39%, enquanto a gasolina, a R$ 6,83, teve alta de 0,15% na região. Já as médias mais competitivas seguiram sendo as da região Sudeste, de R$ 4,32 para o etanol, ou alta de 0,93% e de R$ 6,21 para a gasolina, um aumento de 0,32%.

Estados

Considerando as médias por Estados, a maior alta para a gasolina foi verificada no Distrito Federal, onde o combustível chegou a R$ 6,62 após aumento de 4,75%. Já o Estado com a maior redução no preço médio da gasolina foi o Rio Grande do Norte, onde o combustível foi comercializado em média por R$ 6,19, após queda de 0,64%. A gasolina com o maior preço médio foi registrada, novamente, no Acre, de R$ 7,44, após aumento de 0,27%.

Para o etanol, a maior alta do País no período ocorreu em Goiás, de 8,25%, alcançando o preço médio de R$ 4,59. Já a maior redução do biocombustível foi registrada em Pernambuco, de 1,99%, que fez com que o preço médio do biocombustível neste Estado recuasse a R$ 4,92.