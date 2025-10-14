Michelin corta projeção anual após tarifas dos EUA e queda de vendas na América do Norte

A Michelin cortou sua previsão anual, citando o agravamento das condições de mercado, incluindo o impacto das tarifas dos EUA e uma forte queda nas vendas na América do Norte.

A fabricante francesa de pneus disse na segunda-feira (13) que decidiu reduzir seu guidance antes da publicação dos números de vendas do terceiro trimestre, em 22 de outubro, que não atenderão às suas previsões de julho.

As vendas em seu negócio na América do Norte caíram quase 10% no terceiro trimestre, disse a Michelin. Fora da região, a empresa alcançou crescimento de volume anual no período.