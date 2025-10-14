Parecer de perito a pedido da Refit diverge do laudo da ANP

O parecer foi fundamentado em análises laboratoriais e nos parâmetros da Resolução ANP nº 807/2020 e demonstrou, entre outros pontos, que o produto transportado apresentava octanagem de 64, abaixo dos mínimos de 94 e 97 exigidos para as gasolinas comum e premium, respectivamente. A ausência de etanol e oxigenados, componentes obrigatórios em gasolinas tipo C, também ficou atestada, de acordo com o documento.

Os laudos da ANP foram elaborados a partir de 19 amostras de combustível apreendido na Operação Cadeia de Carbono, quando a Receita Federal interditou dois navios supostamente com nafta que iam para Manguinhos.

Além de ter um total de quatro navios com carga apreendida na Operação Carbono Oculto, a planta da Refit foi interditada pela ANP no dia 26 de setembro, por suposta importação irregular de gasolina e por não refinar petróleo, apesar de acessar benefícios tributários específicos para a atividade de refino.

O parecer técnico elaborado a pedido da Refit diz que a classificação dos produtos feita pela Refit junto à ANP "foi correta e transparente, não havendo qualquer tentativa de reclassificação indevida para obtenção de benefícios fiscais".

"A empresa mantém registro regular como refinaria, atuando dentro dos limites técnicos e legais estabelecidos pela autarquia. A Refit considera injustificável a medida adotada de interdição e reitera sua confiança nas instituições e na via judicial para restabelecer suas atividades e proteger os 2.500 empregos diretos que mantém", diz a empresa.