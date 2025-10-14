Petrobras continua evitando trazer volatilidade externa ao mercado interno, diz Magda

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, reafirmou nesta terça-feira, 14, que a estatal mantém sua estratégia de não trazer volatilidade do preço do petróleo para o mercado interno, e que continua observando a paridade do preço de importação e de exportação, o market share e a estabilidade de preços para fazer qualquer movimento.

"Isso vale para a gasolina, isso vale para o diesel. Então, não estamos fazendo nada de diferente", explicou a executiva ao ser perguntada se iria reduzir o preço da gasolina, que está cerca de 10% mais alto no mercado brasileiro na comparação com o mercado internacional.

Magda participou nesta terça da reunião do Conselho Empresarial de Petróleo e Gás da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, do qual já fez parte.