Powell alerta que paralisação do governo dos EUA dificulta avaliação do Fed sobre economia

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, afirmou nesta terça-feira que a paralisação do governo americano (shutdown) pode tornar "mais desafiador" o trabalho do banco central, diante do atraso na divulgação de dados econômicos importantes. Ele alertou que a ausência de informações oficiais limita a capacidade do Fed de calibrar a política monetária com base em evidências recentes.

Durante sessão de perguntas e respostas no encontro anual da National Association for Business Economics (NABE), Powell destacou que os pedidos de auxílio-desemprego em nível estadual "são um bom indicador econômico" e que há "dados plausíveis sobre o estado do mercado de trabalho", embora as informações privadas funcionem "melhor como complemento", ante o payroll.

O dirigente observou, contudo, que há "poucos bons substitutos para os dados governamentais de inflação", acrescentando que "os indicadores alternativos são melhores para o mercado de trabalho do que para a inflação". Ele também comentou que os dados de atividade econômica têm surpreendido positivamente, o que cria "uma certa tensão em relação às informações do mercado de trabalho", que mostram perda de fôlego.