Reino Unido: taxa de desemprego sobe a 4,8% nos 3 meses até agosto e salários avançam 4,7%

A taxa de desemprego do Reino Unido subiu para 4,8% nos três meses até agosto, ante 4,7% no trimestre até julho, segundo dados publicados nesta terça-feira, 14, pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. O ONS também informou que o salário semanal médio, excluindo-se bônus, mostrou avanço anual de 4,7% no trimestre até agosto, desacelerando ante o acréscimo de 4,8% observado nos três meses até julho.