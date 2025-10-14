Riscos negativos para o mercado de trabalho dos EUA aumentaram, diz presidente do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, alertou nesta terça-feira, 14, que os riscos negativos para o mercado de trabalho dos Estados Unidos aumentaram, segundo os dados mais recentes disponíveis. Em discurso durante o encontro anual do National Association for Business Economics (NABE), o dirigente afirmou que, embora a taxa de desemprego tenha permanecido baixa até agosto, os ganhos de emprego "desaceleraram fortemente", reflexo, em parte, da queda na imigração e da menor participação na força de trabalho.

Powell avaliou que o mercado de trabalho está "menos dinâmico e um pouco mais fraco", e que o ritmo de contratações e demissões permanece baixo. Segundo ele, tanto as famílias quanto as empresas relatam percepções em declínio sobre disponibilidade de vagas e dificuldade de contratação. Nesse contexto, disse o presidente do Fed, "os riscos negativos para o emprego parecem ter aumentado", o que altera o equilíbrio de riscos monitorado pela autoridade monetária.