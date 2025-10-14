Serviços acumulam alta de 2,6% em 7 meses de avanços seguidos, aponta IBGE

O volume de serviços prestados no País cresceu em agosto pelo sétimo mês consecutivo, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O setor de serviços acumulou um ganho de 2,6% em sete meses seguidos de altas: fevereiro (0,8%), março (0,4%), abril (0,4%), maio (0,2%), junho (0,5%), julho (0,2%) e agosto (0,1%).

"Embora essa taxa de 0,1% esteja muito próxima da estabilidade, o resultado se soma aos avanços nos meses anteriores. São sete meses consecutivos de avanços nos serviços", frisou Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE.