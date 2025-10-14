UE multa Gucci, Chloé e Loewe em quase 160 mi de euros por práticas anticoncorrenciais

A Comissão Europeia multou as grifes Gucci, Chloé e Loewe em mais de 157 milhões de euros por práticas anticoncorrenciais que restringiram a liberdade de preços de lojistas independentes.

Segundo o braço executivo da União Europeia, as marcas - pertencentes respectivamente aos grupos Kering, Richemont e LVMH - impediram varejistas parceiros de determinar seus próprios preços para roupas, calçados, bolsas e acessórios de luxo. Elas exigiam que os lojistas adotassem os valores de tabela, limitassem descontos e respeitassem prazos de liquidação idênticos aos das vendas diretas das próprias marcas.

As empresas encerraram as práticas em 2023, após diligências da comissão, e receberam redução de pena por cooperarem.